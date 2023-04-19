Heineken нашла покупателя на российский бизнес
Пивоваренная компания Heineken нашла покупателя на свой бизнес в России. Это следует из финансового отчёта нидерландского концерна. Теперь иностранная компания ожидает одобрения властей РФ.
"Мы продолжаем добиваться прогресса в передаче прав собственности на наш бизнес в России, и заявление было подано на утверждение властям РФ в соответствии с местными нормативными требованиями. До завершения этого процесса мы не можем сказать ничего определённого", — сказано в отчёте.
При этом не уточняется, кто именно собирается купить российский бизнес компании. В конце февраля Heineken сообщила, что планирует завершить выход из российских активов в первой половине года.
Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля стартовала маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Такое решение приняло ранее правительство.
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