Heineken нашла покупателя на российский бизнес

Пивоваренная компания Heineken нашла покупателя на свой бизнес в России. Это следует из финансового отчёта нидерландского концерна. Теперь иностранная компания ожидает одобрения властей РФ.

"Мы продолжаем добиваться прогресса в передаче прав собственности на наш бизнес в России, и заявление было подано на утверждение властям РФ в соответствии с местными нормативными требованиями. До завершения этого процесса мы не можем сказать ничего определённого", — сказано в отчёте.

При этом не уточняется, кто именно собирается купить российский бизнес компании. В конце февраля Heineken сообщила, что планирует завершить выход из российских активов в первой половине года.