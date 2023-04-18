Шведская водка Absolut исчезнет с прилавков российских магазинов
Шведский производитель водки Absolut прекратит экспорт продукции в Россию
Шведский производитель водки — компания Absolut — в связи с обрушившейся критикой решил прекратить экспорт собственной продукции в РФ. Об этом сообщила гендиректор компании Стефани Дюрру.
"Признавая также обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнёрах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому компания Absolut приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию", — говорится в её заявлении.
Ранее Лайф писал, что шведский производитель водки — компания Absolut и владеющий ею французский концерн Pernod Ricard — возобновил поставки алкогольной продукции в Россию.
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