КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 14:20

Шведская водка Absolut исчезнет с прилавков российских магазинов

Шведский производитель водки Absolut прекратит экспорт продукции в Россию

Шведский производитель водки — компания Absolut — в связи с обрушившейся критикой решил прекратить экспорт собственной продукции в РФ. Об этом сообщила гендиректор компании Стефани Дюрру.

"Признавая также обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнёрах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому компания Absolut приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию", — говорится в её заявлении.

Ранее Лайф писал, что шведский производитель водки — компания Absolut и владеющий ею французский концерн Pernod Ricard — возобновил поставки алкогольной продукции в Россию.

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Иван Косицын
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