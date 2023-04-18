Шведская водка Absolut исчезнет с прилавков российских магазинов

Шведский производитель водки — компания Absolut — в связи с обрушившейся критикой решил прекратить экспорт собственной продукции в РФ. Об этом сообщила гендиректор компании Стефани Дюрру.

"Признавая также обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнёрах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому компания Absolut приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию", — говорится в её заявлении.