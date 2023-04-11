Шведская водка Absolut возвращается в Россию

Шведский производитель водки — компания Absolut и владеющий ею французский концерн Pernod Ricard — возобновил поставки алкогольной продукции в Россию. Об этом сообщил газете Kristianstadsbladet представитель Absolut Паула Эрикссон.

По её словам, уходя из России, компания Pernod Ricard действовала с учётом интересов своих сотрудников как на Украине, так и в РФ. Сейчас же действуют санкции, которые могут защитить работников в РФ и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость, заметила Эрикссон.