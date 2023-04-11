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11 апреля, 16:03

Шведская водка Absolut возвращается в Россию

Шведский производитель возобновил поставки водки Absolut в Россию

Шведский производитель водки — компания Absolut и владеющий ею французский концерн Pernod Ricard — возобновил поставки алкогольной продукции в Россию. Об этом сообщил газете Kristianstadsbladet представитель Absolut Паула Эрикссон.

По её словам, уходя из России, компания Pernod Ricard действовала с учётом интересов своих сотрудников как на Украине, так и в РФ. Сейчас же действуют санкции, которые могут защитить работников в РФ и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость, заметила Эрикссон.

Вместо Zara, Pull & Bear и Bershka в России к лету откроются Maag, Dub, Ecru и Vilet

Вместо Zara, Pull & Bear и Bershka в России к лету откроются Maag, Dub, Ecru и Vilet

А ранее стало известно, что всеми любимые напитки Pepsi производства PepsiCo вернутся в Россию, но уже под другим названием.

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Андрей Бражников
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