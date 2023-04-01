В России запустили маркировку пива

В России с сегодняшнего дня, 1 апреля, стартовала маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Такое решение приняло ранее правительство.

Как сообщает оператор Центра развития перспективных технологий, к сегодняшнему юню в системе маркировки "Честный знак" было зарегистрировано порядка 1350 отечественных производителей и порядка 160 импортёров. Маркировка пива и слабоалкогольных напитков вводится в несколько этапов. Так, например, с 1 марта этого года регистрировать бизнес нужно обязательно в "Честном знаке". Теперь же, с 1 апреля, должна производиться маркировка продукции в кегах. С 1 октября вступит в силу ещё одно нововведение: нужно будет маркировать пиво и слабоалкогольные напитки в стеклянной и ПЭТ-таре.

С 15 января будущего года маркировать эти напитки нужно и в других видах упаковки. Эти даты зафиксированы в соглашении между Минпромторгом, ЦРПТ, а также Ассоциацией производителей пива, в которую входят такие компании как AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken. Безалкогольного пива принятые решения не касаются.

По словам руководителя управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова, подготовка к маркировке в этой категории проходила в течение порядка двух лет. За это время была опробована маркировка всех видов продукции на всех типах линий.

"Наладили интеграцию с ЕГАИС и обеспечили полную прослеживаемость от пивоварни или границы РФ до конечного потребителя. С 1 апреля начинается новый этап, и подавляющее большинство игроков рынка к нему подошли в высокой степени готовности", — заявил Волков.