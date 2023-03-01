Маркировка велосипедов в России стартует 1 сентября 2024 года

Обязательная маркировка велосипедов в России стартует с 1 сентября 2024 года вместо марта текущего года. Об этом говорится в распоряжении кабмина, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

"В пункте 14 перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года, слова "1 марта 2023 года" заменить словами "1 сентября 2024 года", — уточняется в документе.

Напомним, в декабре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому расширился список товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В перечень вошли велосипеды и велосипедные рамы, маркировка которых должна была начаться 1 сентября 2021 года. После запуск программы был отложен на март текущего года.