Водку Absolut и виски Jameson перестали ввозить в Россию

Французский конгломерат Pernod Ricard заявил о прекращении поставок в Россию алкогольных напитков под принадлежащими ему брендами ещё с конца апреля, об этом сообщили в пресс-службе компании. Напомним, концерн, в частности, выпускает элитный коньяк Martell, такие виски, как Chivas Regal, Jameson и Ballantineʼs, а также джин Beefeater, водку Absolut и текилу Olmeca.

"Pernod Ricard может подтвердить, что в конце апреля 2023 года она прекратила экспорт всех своих международных брендов в Россию", — говорится в сообщении компании.

Сейчас Pernod Ricard ищет возможности адаптировать российское подразделение из-за прекращения поставок.