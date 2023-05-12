Водку Absolut и виски Jameson перестали ввозить в Россию
Pernod Ricard прекратил поставки алкоголя в Россию с конца апреля
Французский конгломерат Pernod Ricard заявил о прекращении поставок в Россию алкогольных напитков под принадлежащими ему брендами ещё с конца апреля, об этом сообщили в пресс-службе компании. Напомним, концерн, в частности, выпускает элитный коньяк Martell, такие виски, как Chivas Regal, Jameson и Ballantineʼs, а также джин Beefeater, водку Absolut и текилу Olmeca.
"Pernod Ricard может подтвердить, что в конце апреля 2023 года она прекратила экспорт всех своих международных брендов в Россию", — говорится в сообщении компании.
Сейчас Pernod Ricard ищет возможности адаптировать российское подразделение из-за прекращения поставок.
Как уже писал Лайф, после начала СВО поставки продукции Pernod Ricard были прекращены, однако в апреле 2023 года компания их возобновила. Это вызвало критику в Швеции — на родине принадлежащей Pernot Ricard водки Absolut, — из-за чего поставки продукции этого шведского бренда решено было всё же прекратить. При этом все остальные марки, принадлежащие французскому концерну, продолжили продаваться на территории РФ, за что Pernod Ricard постоянно критиковали проукраинские активисты.
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