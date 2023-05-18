Армянский завод оставит россиян без коньяка "Арарат"

Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, может прекратить поставки спиртного в РФ. Об этом заявил министр экономики Армении Ваган Керобян.

"Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию", — заявил он в парламенте Армении.