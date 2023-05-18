Армянский завод оставит россиян без коньяка "Арарат"
Минэкономики Армении: Ереванский коньячный завод может прекратить поставки в РФ
Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, может прекратить поставки спиртного в РФ. Об этом заявил министр экономики Армении Ваган Керобян.
"Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию", — заявил он в парламенте Армении.
Напомним, в апреле французский конгломерат Pernod Ricard прекратил поставки в Россию алкогольных напитков под принадлежащими ему брендами. Концерн, в частности, выпускает элитный коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson и Ballantineʼs, джин Beefeater, водку Absolut и текилу Olmeca.
ТАСС / Елена Афонина