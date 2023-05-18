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18 мая, 16:09

Армянский завод оставит россиян без коньяка "Арарат"

Минэкономики Армении: Ереванский коньячный завод может прекратить поставки в РФ

Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, может прекратить поставки спиртного в РФ. Об этом заявил министр экономики Армении Ваган Керобян.

"Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию", заявил он в парламенте Армении.

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Напомним, в апреле французский конгломерат Pernod Ricard прекратил поставки в Россию алкогольных напитков под принадлежащими ему брендами. Концерн, в частности, выпускает элитный коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson и Ballantineʼs, джин Beefeater, водку Absolut и текилу Olmeca.

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ТАСС / Елена Афонина

Александра Вишнякова
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