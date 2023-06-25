Domino's кинула фанатов, сделавших тату с логотипом в обмен на пожизненную пиццу

Domino's Pizza обманула фанатов, принявших участие в её акции, которая предусматривала пожизненное обслуживание в обмен на тату с логотипом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Domino's Pizza кинула сделавших тату с её логотипом фанатов. Видео © Telegram / Mash

Сейчас компания находится на пороге банкротства. Ещё в ноябре 2022 года пиццерия перестала обслуживать клиентов и вести соцсети. Люди сообщали, что ресторан принимает оплату, но не привозит заказы, а в службе поддержки игнорируют. Уже в тот раз сумма исков приближалась к 78 миллионам рублей.

А на днях компания прервала молчание в соцсетях, объявив завершение акции "ДоминосНавсегда" спустя четыре года. По ней обещалось выдать сертификаты на бесплатную пиццу в течение 100 лет за тату с логотипом. На такой шаг решился фуд-блогер Августин Алиев, а также ещё 349 человек. Однако обещанного они так и не получили. Компания в качестве компенсации предложила перебить за её счёт тату в салоне Тимати. И не расстраиваться.

"При этом компания не предложила удалить лазерной коррекцией татуировку, не предложила компенсации за моральный ущерб, за налог, который приходилось платить частникам в казну Российской Федерации", — добавил Алиев.

И тем не менее расстроенные фанаты не собираются сдаваться. Кто-то из них запросил компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей, а кто-то — лазерное удаление. Самые же преданные потребовали пиццу.