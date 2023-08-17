Подсчитано, на сколько за год подорожали шаурма, бургеры и пицца

В России за год шаурма подорожала на 3%, а бургеры — на 6%. К такому выводу пришли аналитики "Контур.Маркета", которые проанализировали динамику продаж фастфуда за июль и начало августа этого года и сравнили показатели с аналогичным периодом прошлого.

Выяснилось, что цена шаурмы выросла до 254 рублей, причём спрос повысился на 8%. В то же время средняя стоимость бургеров составляет 200 рублей, а популярность этого вида фастфуда уменьшилась на 6%.

Почти на все виды пиццы цена в этом году выросла. Так, "Карбонара" подорожала на 9%. А "Гавайская" потеряла в цене 6%. На 7% увечилась стоимость пиццы "Четыре сыра", цена "Маргариты" выросла на один рубль, а "Пепперони" — на два. При этом объёмы продажи этого блюда в основном не изменились. Кроме того, в заведениях общественного питания на 13%, то есть до 155 рублей, подорожала газировка, а кофе — на 5%, достигнув цены 181 рубль.

"Рост цен на фастфуд и напитки произошёл из-за увеличения стоимости продуктов. Например, в 2023 году куриное мясо подорожало на 10% по отношению к 2022 году. Цена выросла и на некоторые овощи — например, стоимость помидоров увеличилась на 14%. Все эти и другие ингредиенты используются в приготовлении блюд — соответственно, и цены на них повышаются", — отметила в беседе с RT аналитик системы сервисов для автоматизации бизнеса Дарья Жигалина.