Минпромторг отверг предложение указывать цену за килограмм и литр

Минпромторг РФ готов заблокировать законопроект о так называемой честной цене, который требует от торговых предприятий указывать на ценнике стоимость продукции за один литр или килограмм. Газета "Известия" ознакомилась с письмом ведомства в Государственно-правовое управление президента.

В министерстве уверены, что в случае принятия этих поправок в закон "О защите прав потребителей" возникнут серьёзные расходы по перерасчёту, выкладке товаров, подготовке ценников, модернизации учётных систем, что негативно отразится на ценах.

Кроме того, есть продукты, для которых этот подход вообще неактуален, к примеру кофе, чай, жевательная резинка. В законопроекте же нет исключения для отдельных категорий товаров.

Минпромторг, однако, говорит о целесообразности введения единого стандарта фасовки для удобства сравнения цен на аналогичные товары разного объёма или веса.