В России разработали ГОСТ для игрушек

В России разработали ГОСТ на игрушки, который поставит точку в терминах и определениях детских изделий, пишет газета "Известия" со ссылкой на первую версию профильного технического документа по стандартизации.

В документе обозначено, что игрушка — это изделие или материал, которые предназначены для детей в возрасте до 14 лет. Документ предусматривает 48 типов подобной продукции с соответствующими определениями, включая игровой набор, игрушка магнитная, летающая, мячик, игрушка с пистонами и другое.

Кроме того, были разработаны разные классификации подобных товаров. Например, разделить игрушки можно по возрастной группе: младенчество, раннее детство, дошкольное, младшее школьное и подростковое, то есть до одного года и до 14 лет. Продукция делится на более чем 20 категорий, включая вид деятельности, воспитательное назначение, применяемое сырьё и так далее.

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонины Цицулиной, раньше в России не было терминологии и классификации для игрушек, из-за чего не всегда было понятно, к какой продукции отнести тот или иной товар. Цицулина напомнила случай со слаймом — желеобразным материалом для творчества, с классификацией которого тоже были трудности. Сложностями с классификацией в итоге пользуются недобросовестные предприятия, называя создаваемые ими игрушки сувенирной продукцией, пояснила она.

"Чтобы предприятия соблюдали все нормы, в отрасли следует определить основные термины. Это позволит идентифицировать продукцию и исключить тех, кто ищет обходные пути", — рассказала Цицулина.