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14 августа, 06:00

В Минсельхозе заявили, что основной ингредиент майонеза не подорожал

Минсельхоз: Цены на основной ингредиент майонеза ниже, чем в 2022 году

Цены в России на основной ингредиент майонеза — подсолнечное масло — сейчас существенно ниже, чем годом ранее. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхоза РФ, реагируя на сообщения СМИ о грядущем подорожании этого соуса.

"Стоит отметить, что цены производителей на подсолнечное масло — основной ингредиент для майонеза — сейчас существенно ниже, чем годом ранее", говорится в сообщении.

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Напомним, ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что в России вскоре может подорожать майонез. Крупнейшие производители продукта планируют поднять цены в связи с подорожанием основных ингредиентов.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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