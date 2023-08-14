В Минсельхозе заявили, что основной ингредиент майонеза не подорожал

Цены в России на основной ингредиент майонеза — подсолнечное масло — сейчас существенно ниже, чем годом ранее. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхоза РФ, реагируя на сообщения СМИ о грядущем подорожании этого соуса.

"Стоит отметить, что цены производителей на подсолнечное масло — основной ингредиент для майонеза — сейчас существенно ниже, чем годом ранее", — говорится в сообщении.