Россиян предупредили о скором подорожании майонеза

В России вскоре может подорожать майонез. Крупнейшие производители продукта планируют поднять цены в связи с подорожанием основных ингредиентов. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, изменение цен планируется уже с конца августа. Однако аналитики успокоили россиян, что подорожание продукта практически не почувствуется. Стоимость любимого соуса увеличится всего на 5–12% и не вызовет риски для спроса. Вместе с тем в Минсельхозе добавили, что власти располагают необходимыми инструментами для сдерживания продовольственной инфляции.

Кстати, помимо любимой многими заправки для салатов, также ожидается рост цен на продукты для ресторанов, в том числе порционные соусы в упаковках по 10 граммов. Как объясняет издание, причина увеличения их стоимости также связана с ростом цен на ключевые ингредиенты: яйца и масло.