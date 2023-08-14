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14 августа, 05:53

Россиян предупредили о скором подорожании майонеза

"Ъ": Майонез подорожает до 12% в России из-за роста цен на яйца и масло

В России вскоре может подорожать майонез. Крупнейшие производители продукта планируют поднять цены в связи с подорожанием основных ингредиентов. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, изменение цен планируется уже с конца августа. Однако аналитики успокоили россиян, что подорожание продукта практически не почувствуется. Стоимость любимого соуса увеличится всего на 5–12% и не вызовет риски для спроса. Вместе с тем в Минсельхозе добавили, что власти располагают необходимыми инструментами для сдерживания продовольственной инфляции.

Кстати, помимо любимой многими заправки для салатов, также ожидается рост цен на продукты для ресторанов, в том числе порционные соусы в упаковках по 10 граммов. Как объясняет издание, причина увеличения их стоимости также связана с ростом цен на ключевые ингредиенты: яйца и масло.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, почему не стоит полностью отказываться от майонеза. Оказывается, несмотря на высокую жирность, продукт может быть полезным для здоровья за счёт содержащихся в нём растительных масел. Однако настоящую пользу для организма может принести только майонез хорошей рецептуры.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Николь Вербер
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