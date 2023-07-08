Диетолог раскрыла рецепт идеальной шаурмы

Главная опасность шаурмы в том, что недочёты в её приготовлении чреваты сильным отравлением, хотя относительно другого фастфуда это самое полезное блюдо. Об этом рассказала гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

"Опасность могут представлять овощи, которые лежат больше двух часов вне холодильника, и мясо при нарушении технологии приготовления. Мясо — питательная среда для микроорганизмов, им очень легко отравиться, по вкусу человек не определит, что оно испорчено", — сказала диетолог в беседе с телеканалом "360".

Эксперт добавила, что шаурму долго не хранят — она собирается по заказу покупателя, но овощи повар должен нарезать перед сборкой блюда. Самое безопасное продаётся в восточных ресторанах, напомнила Дианова. Она на порядок дороже, зато сделана профессионально.

В отличие от бургера, в шаурме много овощей, а вместо котлет — настоящее куриное мясо. Но с точки зрения пищевых инфекций она действительно опасна, и отравиться бургером намного сложнее, пояснила специалист. Для собственного спокойствия лучше готовить шаурму дома, считает врач.

"Когда я делаю шаурму, то беру поменьше лаваша. <...> Солёных огурцов советую класть минимум, только для вкуса. Как вариант — использовать соус на основе горчицы и кавказских трав, буквально со щепоткой соли. В идеальной шаурме должно быть 20% курицы, 20% лаваша, остальное — овощи", — рассказала Дианова.