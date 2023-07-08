Ресторанный критик объяснил, почему единый стандарт шаурмы — плохая идея

Главное требование к шаурме — качество продуктов, из которых она приготовлена. Об этом рассказал ресторанный критик и основатель путеводителя 50 Best Tastes of Russia Дмитрий Алексеев, комментируя предложение разработать и ввести стандарт шаурмы, озвученное в Госдуме России.

Эксперт высказал мнение, что шаурму не нужно приводить к определённому стандарту, учитывая, как много разных видов этого блюда сейчас существует, например шаурма с камчатским крабом. Блюдо обособилось от остального фастфуда и уже подаётся в барах и ресторанах, по достоинству заняв там своё место. Залог хорошей шаурмы — качество её ингредиентов, подчеркнул Алексеев.

"Правильная шаурма готовится, конечно же, из говядины с красным вином и подаётся с лепёшками. Однако сейчас мы всё чаще встречаем вариации этого блюда с курицей, свининой и морепродуктами, и они тоже имеют право на существование", — отметил критик в беседе с радио "Комсомольская правда".