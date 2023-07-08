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8 июля, 15:17

Ресторанный критик объяснил, почему единый стандарт шаурмы — плохая идея

Критик Алексеев: Единый рецепт шаурмы не нужен, важно качество компонентов

<p>Шаурман. Обложка © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/fresh-sandwich-on-cutting-board-with-healthy-tomatoes-generative-ai_40936838.htm#query=%D1%88%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0&position=0&from_view=search&track=sph" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vecstock</a></p>

Шаурман. Обложка © Freepik / Vecstock

Главное требование к шаурме — качество продуктов, из которых она приготовлена. Об этом рассказал ресторанный критик и основатель путеводителя 50 Best Tastes of Russia Дмитрий Алексеев, комментируя предложение разработать и ввести стандарт шаурмы, озвученное в Госдуме России.

Эксперт высказал мнение, что шаурму не нужно приводить к определённому стандарту, учитывая, как много разных видов этого блюда сейчас существует, например шаурма с камчатским крабом. Блюдо обособилось от остального фастфуда и уже подаётся в барах и ресторанах, по достоинству заняв там своё место. Залог хорошей шаурмы — качество её ингредиентов, подчеркнул Алексеев.

"Правильная шаурма готовится, конечно же, из говядины с красным вином и подаётся с лепёшками. Однако сейчас мы всё чаще встречаем вариации этого блюда с курицей, свининой и морепродуктами, и они тоже имеют право на существование", отметил критик в беседе с радио "Комсомольская правда".

Россиян научили выбирать безопасную шаурму

Россиян научили выбирать безопасную шаурму

Напомним, разработать единый стандарт шаурмы предложил вице-спикер нижней палаты парламента от "Новых людей" Владислав Даванков. По его словам, необходимо определить полезные ингредиенты и исключить все вредные.

Юрий Лысенко
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