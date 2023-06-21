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21 июня, 14:39

Россиян научили выбирать безопасную шаурму

Диетолог Соломатина рассказала, как выбрать безопасную для здоровья шаурму

Покупать шаурму нужно в тех заведениях, где сразу заметно, что продавцы соблюдают санитарные нормы, а на упаковках используемых продуктов есть стикеры. Об этом в беседе с газетой "Вечерняя Москва" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Как правило, в небольших забегаловках, в частности, если это привокзальная территория и есть место с большим скоплением людей, особо не пекутся о качестве продуктов. Могут в начинку подсунуть мясо или овощи не первой свежести", — уточнила эксперт.

В первую очередь нужно обратить внимание на рабочую форму повара: он должен носить головной убор, фартук и перчатки. Все продукты, используемые для приготовления шаурмы, должны быть свежими и иметь стикеры на упаковке.

Диетолог призывает во избежание риска отравления готовить блюдо дома, своими руками. Для этого нужно лишь закупить необходимые ингредиенты.

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"Лечиться будет дороже": Россиянам рассказали, где точно не стоит покупать шаурму

Напомним, на прошлой неделе массовое отравление фастфудом произошло в кафе "Шаурму хочу" в Братске. Причиной вспышки острой кишечной инфекции стала сальмонелла. Возбуждено уголовное дело. Заведение сейчас закрыто, а владельца кафе отправили под домашний арест на два месяца. Число отравившихся уже превысило 100 человек.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Ирина Фальке
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