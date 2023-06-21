Россиян научили выбирать безопасную шаурму

Покупать шаурму нужно в тех заведениях, где сразу заметно, что продавцы соблюдают санитарные нормы, а на упаковках используемых продуктов есть стикеры. Об этом в беседе с газетой "Вечерняя Москва" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Как правило, в небольших забегаловках, в частности, если это привокзальная территория и есть место с большим скоплением людей, особо не пекутся о качестве продуктов. Могут в начинку подсунуть мясо или овощи не первой свежести", — уточнила эксперт.

В первую очередь нужно обратить внимание на рабочую форму повара: он должен носить головной убор, фартук и перчатки. Все продукты, используемые для приготовления шаурмы, должны быть свежими и иметь стикеры на упаковке.