"Лечиться будет дороже": Россиянам рассказали, где точно не стоит покупать шаурму

Если в торговой точке с шаурмой нет водоснабжения, холодильника и необходимых документов, то покупать в ней продукцию не стоит. Так считает начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

"Действующими санитарными требованиями предусмотрено обязательное подключение стационарных торговых предприятий к централизованным или децентрализованным водопроводным и канализационным сетям. Если в торговой точке, где делают шаурму, нет водоснабжения и канализации, то не стоит там ничего покупать", — сказала она в беседе с "Вечерней Москвой".

В торговой точке с шаурмой должны быть раковина и мойка для кухонного инвентаря, а также холодильники и документы на продукты, которые используются для приготовления. Это санитарные свидетельства на мясную продукцию и декларация о соответствии на салатные заготовки.