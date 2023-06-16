"Лечиться будет дороже": Россиянам рассказали, где точно не стоит покупать шаурму
Эксперт Раева: Не стоит покупать шаурму в точках без воды и холодильника
Если в торговой точке с шаурмой нет водоснабжения, холодильника и необходимых документов, то покупать в ней продукцию не стоит. Так считает начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
"Действующими санитарными требованиями предусмотрено обязательное подключение стационарных торговых предприятий к централизованным или децентрализованным водопроводным и канализационным сетям. Если в торговой точке, где делают шаурму, нет водоснабжения и канализации, то не стоит там ничего покупать", — сказала она в беседе с "Вечерней Москвой".
В торговой точке с шаурмой должны быть раковина и мойка для кухонного инвентаря, а также холодильники и документы на продукты, которые используются для приготовления. Это санитарные свидетельства на мясную продукцию и декларация о соответствии на салатные заготовки.
"Если на вкус вы почувствовали что-то не то, то доедать не стоит. Лучше выбросить, так как лечиться будет дороже", — отметила специалист.
Ранее Лайф писал о том, что в Братске Иркутской области массово отравились посетители кафе "Шаурму хочу". С жалобами обратились 62 человека, госпитализировано 29 человек. Причиной вспышки острой кишечной инфекции стала сальмонелла. На данный момент заведение закрыто, его владелец задержан.
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