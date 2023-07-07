В Госдуме предложили разработать стандарт шаурмы

В Госдуме предложили разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер нижней палаты парламента от "Новых людей" Владислав Даванков. Он обратился с предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня у нас нет стандарта "правильной" шаурмы — поэтому каждый готовит её, как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Или в Петербурге — шавермы", — отметил парламентарий.

По словам Даванкова, необходимо определить полезные ингредиенты и исключить все вредные. Как указал депутат, в данный момент нет официальных рекомендаций по составу шаурмы, поэтому некоторые производители добавляют больше вредных продуктов. Шаурма должна быть качественной, подчеркнул Даванков. Он также предложил разработать знак качества "Московский стандарт", который будет размещаться на точках продажи шаурмы при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.