До 25 выросло число госпитализированных после отравления шаурмой в Магнитогорске
По меньшей мере 25 человек оказались в больнице после отравления шаурмой в одном из кафе Магнитогорска. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщает РИА "Новости". По данным журналистов, среди госпитализированных двое детей.
"В медучреждения Магнитогорска госпитализировано 23 взрослых и двое детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных стабильно, все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение", — рассказали в министерстве.
Как ранее сообщало местное управление Роспотребнадзора, все пострадавшие ели шаурму с курицей. После массового отравления в кафе "Хорошее место" выявили массу нарушений, в результате чего всех сотрудников заведения отстранили от работы, а само кафе закрыли.
Напомним, о массовом отравлении в Магнитогорске стало известно накануне. О неприятных последствиях трапезы в местном кафе рассказали пользователи соцсетей. После этого на пострадавших вышли и другие жители, которые столкнулись с аналогичной проблемой. Как оказалось, все они ели шаурму в одном и том же месте.
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