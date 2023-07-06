До 25 выросло число госпитализированных после отравления шаурмой в Магнитогорске

По меньшей мере 25 человек оказались в больнице после отравления шаурмой в одном из кафе Магнитогорска. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщает РИА "Новости". По данным журналистов, среди госпитализированных двое детей.

"В медучреждения Магнитогорска госпитализировано 23 взрослых и двое детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных стабильно, все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение", — рассказали в министерстве.

Как ранее сообщало местное управление Роспотребнадзора, все пострадавшие ели шаурму с курицей. После массового отравления в кафе "Хорошее место" выявили массу нарушений, в результате чего всех сотрудников заведения отстранили от работы, а само кафе закрыли.