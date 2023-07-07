Отравившиеся шаурмой в Магнитогорске рассказали подробности истории

После отравления шаурмой в кафе "Хорошее место" в Магнитогорске были госпитализированы 23 взрослых и два ребёнка. Пострадавшие в беседе с телеканалом "360" рассказали, что после употребления фастфуда у них поднялась температура, началась рвота и сильная тошнота, а одна из женщин даже потеряла сознание.

"В настоящее время чувствуем себя намного лучше, потому что нам вовремя промыли желудки и дали антибиотики. Две шаурмы я купил в "Хорошем месте" 2 июля, а на следующий день у жены началась сильная рвота и она потеряла сознание. Мне тоже стало плохо, после этого и вызвали скорую", — рассказал телеканалу один из пострадавших.

Крепко досталось и молодой паре: юношу и девушку госпитализировали с высокой температурой и давлением на следующий день после того, как они отоварились в том же "Хорошем месте". Отец парня также рассказал, что у сына и его девушки были рвота, сильные головные боли и температура до 40 градусов. По словам мужчины, хозяин заведения в личном разговоре извинялся и предлагал деньги в качестве компенсации.

Ещё один пострадавший, которого госпитализировали с тошнотой, высокой температурой, головной болью и диареей, стал приходить в норму. До того как вызвать врача, он пытался лечиться самостоятельно. Попытки связаться с владельцем заведения успехом не увенчались.