Партнёр Тимати раскрыл сумму сделки по продаже Starbucks в России
Совладелец Stars Coffee Пинский: Активы Starbucks в РФ продали за 500 млн рублей
Активы Starbucks в России были проданы примерно за 500 миллионов рублей. Об этом в беседе с ТАСС сообщил совладелец сети заведений Stars Coffee Антон Пинский.
"Около 500 миллионов [рублей]. Мы покупали, по сути, закрытый бизнес, не приносивший прибыли. Сеть Starbucks заявила, что уходит из России. Её клиенты пошли за кофе в другие места. Нам надо было их вернуть", — сказал он.
По словам Пинского, основную часть Stars Coffee запустили в конце сентября — начале октября 2022 года. В феврале сеть превысила показатели Starbucks. Несколько точек были намеренно закрыты из-за условий аренды, но при этом заведения появились в новых локациях.
"Словом, проект развивается успешно. Думаю, деньги, потраченные на приобретение и перезапуск активов, вернём до конца года", — добавил он.
Напомним, в марте прошлого года Starbucks сообщил о приостановке работы в России, а в мае — об окончательном уходе. Новыми владельцами сети кофеен стали ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати.
ТАСС / Артем Геодакян