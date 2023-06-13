Партнёр Тимати раскрыл сумму сделки по продаже Starbucks в России

Активы Starbucks в России были проданы примерно за 500 миллионов рублей. Об этом в беседе с ТАСС сообщил совладелец сети заведений Stars Coffee Антон Пинский.

"Около 500 миллионов [рублей]. Мы покупали, по сути, закрытый бизнес, не приносивший прибыли. Сеть Starbucks заявила, что уходит из России. Её клиенты пошли за кофе в другие места. Нам надо было их вернуть", — сказал он.

По словам Пинского, основную часть Stars Coffee запустили в конце сентября — начале октября 2022 года. В феврале сеть превысила показатели Starbucks. Несколько точек были намеренно закрыты из-за условий аренды, но при этом заведения появились в новых локациях.