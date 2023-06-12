В Европе начали давить на производителя Oreo из-за его отказа покинуть Россию

Десятки скандинавских компаний отказались от сотрудничества с американским производителем Mondelez International, известному по кондитерским изделиям Oreo и Milka, из-за его отказа покидать рынок РФ. Reuters уточняет, что к бойкоту присоединились, в частности, авиакомпании SAS, Norwegian Air и розничная сеть Elkjop.

По данным агентства, Mondelez International имеет сильное присутствие в Норвегии и Швеции через местных производителей шоколада Freia и Marabou. Организация накануне обратилась к кабмину Норвегии, чтобы защитить бизнес. Действия скандинавских компаний могут быть продиктованы давлением Киева.

"Mondelez International соблюдает все политические решения и санкции и будет продолжать рассматривать необходимые корректировки операций, чтобы обеспечить полное соблюдение", — отметили в американской организации.