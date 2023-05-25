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25 мая, 18:37

На Украине "Медвежонка Барни" признали опасным для страны

Украинское НАПК внесло американскую компанию Mondelez в список "спонсоров войны"

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую Mondelez International, которая в основном занимается производством кондитерских изделий, в список международных "спонсоров войны". Поводом послужил отказ компании уйти с российского рынка.

"НАПК внесло Mondelez International к международным спонсорам войны. Многие бизнесы, заботящиеся о своей репутации, покинули Россию. Но это не о Mondelez International. Судя по всему, её менеджеров мало беспокоит тот факт, что, платя немалые налоги в госбюджет Москвы, компания вносит свой вклад в обеспечение армии", — говорится в заявлении НАПК.

Отметим, что в России Mondelez International владеет тремя заводами. Так, фабрика "Большевик" во Владимирской области выпускает сладости под такими брендами, как "Юбилейное", Oreo, "Медвежонок Барни", TUC. В Покрове производятся шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka и Picnic, а на предприятии в Великом Новгороде изготавливают жвачку Dirol и леденцы Halls.

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А ранее Лайф сообщал, что французская сеть супермаркетов "Ашан" попала в украинский список "международных спонсоров войны". В НАПК заявили, что компания, продолжая работать в РФ, своими налогами финансирует "российскую агрессию".

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ТАСС / Владимир Смирнов

Наталья Исакова
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