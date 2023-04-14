КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 10:04

Xiaomi выразила Украине протест из-за попадания в перечень "спонсоров войны"

Компания-производитель электроники Xiaomi выразила Правительству Украины решительный протест из-за внесения её в перечень "международных спонсоров войны", сообщает пресс-служба китайской корпорации.

"Мы решительно против того, чтобы Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) вносило нашу корпорацию в список "международных спонсоров войны". Мы не поддерживаем никакие военные действия. Мы полностью поддерживаем мир во всём мире", — говорится в сообщении.

В заявлении подчёркивается, что компания строго придерживается юридических норм там, где ведёт коммерческую деятельность, а их техникой имеет право пользоваться любой человек.

Напомним, 13 апреля НАПК внесло Xiaomi в список "международных спонсоров войны" из-за того, что компания не просто продолжила свою работу в нашей стране после начала СВО, но и по сей день остаётся лидером по продажам смартфонов в России.

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А ранее Лайф сообщал, что французская сеть супермаркетов "Ашан" попала в украинский список "международных спонсоров войны". В НАПК заявили, что компания, продолжая работать в РФ, своими налогами финансирует "российскую агрессию".

Обложка ©

Getty Images / Costfoto / Barcroft Media

Наталья Исакова
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