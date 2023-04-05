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5 апреля, 06:56

Американская компания Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млн рублей

ТАСС: Cisco уничтожила запчасти для оборудования в РФ почти на 1,9 млн рублей

Американская транснациональная компания Cisco Systems, производящая сетевое оборудование и программные продукты, в январе этого года "физически уничтожила" свои запасы в России на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчётность одного из юридических лиц компании в РФ — "Сиско системс".

"Запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,864 млрд рублей", — говорится в документах.

Уточняется, что решение об утилизации было принято в августе прошлого года по причине прекращения продаж, приостановки действия лицензий и услуг компании в России, а также невозможности реэкспорта. В основном компания уничтожила запчасти для оборудования. Помимо этого было утилизировано различное имущество, в том числе транспортные средства, техника и офисная мебель, а также демонстрационное оборудование. Общая сумма — один миллион рублей.

Также "Сиско системс" расторгла большинство трудовых договоров с сотрудниками по соглашению сторон. Общая сумма выплат составила около 190,6 млн рублей.

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Напомним, в марте прошлого года из-за событий на Украине Cisco временно прекратила деятельность в России и Белоруссии, в июне сообщила о полном закрытии бизнеса. В компании пообещали оказать поддержку российским и белорусским сотрудникам в течение переходного периода.

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ТАСС / Contacto via ZUMA Press

Никита Никонов
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