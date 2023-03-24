Раскрыта судьба магазинов Leroy Merlin после ухода компании из России
Замминистра промышленности и торговли Евтухов: Leroy Merlin откроет новые магазины после передачи менеджменту из РФ
Торговая сеть Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") планирует открывать новые магазины после того, как активы передадут российскому менеджменту. Об этом сообщил журналистам в пятницу статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
"Сеть не только продолжит работать и сохранит весь персонал, но и планирует открывать новые магазины", — приводит его слова ТАСС.
Ранее стало известно, что российскую сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin передадут локальному менеджменту. Такое решение приняла владелец компании — французская группа ADEO. Её представители заверили, что смена владельца не повлияет на бизнес. Все рабочие места в Leroy Merlin тоже обещают сохранить.
Напомним, что французский производитель шин Michelin в начале марта сообщил, что тоже ведёт переговоры о продаже бизнеса в России местному покупателю.
Кадр из видео vk.com / Leroy Merlin Russia