В Michelin сообщили, что ведут переговоры о продаже бизнеса в РФ местному покупателю

Французский производитель шин Michelin сообщил, что ведёт переговоры о продаже бизнеса в РФ местному покупателю. Об этом говорится в публикации Reuters.

"Сейчас мы обсуждаем передачу бизнеса местной компании. Мы отказались от идеи передать управление местному руководству в связи с многочисленными сложностями", — отметил представитель компании, не уточнив, кто именно будет новым владельцем.