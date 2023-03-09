В Michelin сообщили, что ведут переговоры о продаже бизнеса в РФ местному покупателю
Французский производитель шин Michelin сообщил, что ведёт переговоры о продаже бизнеса в РФ местному покупателю. Об этом говорится в публикации Reuters.
"Сейчас мы обсуждаем передачу бизнеса местной компании. Мы отказались от идеи передать управление местному руководству в связи с многочисленными сложностями", — отметил представитель компании, не уточнив, кто именно будет новым владельцем.
Лайф напоминает, что компания Michelin приостановила экспорт и производство шин в РФ в марте 2022 года. А в июне она продала российские активы топ-менеджменту и ушла из страны.
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