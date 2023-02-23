На Украине Auchan Holding признали международным спонсором войны из-за отказа уйти из РФ

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan Holding в список международных спонсоров войны. Поводом послужил отказ компании уйти с российского рынка. Об этом говорится в заявлении на сайте НАПК.

"Основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что во время [спецоперации на Украине] компания отказалась от прекращения финансирования государства-террориста и не закрыла свой бизнес в России", — сказано в сообщении.

По данным агентства, дочерняя компания "Ашана" якобы поставляла товары российским военным и помогала с выполнением мобилизационных мероприятий в РФ. В НАПК уверены, что компания "передавала военкоматам информацию о своих сотрудниках".