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23 февраля, 15:08

На Украине Auchan Holding признали международным спонсором войны из-за отказа уйти из РФ

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan Holding в список международных спонсоров войны. Поводом послужил отказ компании уйти с российского рынка. Об этом говорится в заявлении на сайте НАПК.

"Основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что во время [спецоперации на Украине] компания отказалась от прекращения финансирования государства-террориста и не закрыла свой бизнес в России", — сказано в сообщении.

По данным агентства, дочерняя компания "Ашана" якобы поставляла товары российским военным и помогала с выполнением мобилизационных мероприятий в РФ. В НАПК уверены, что компания "передавала военкоматам информацию о своих сотрудниках".

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Лайф напоминает, что в апреле 2022 года "Ашан" опроверг слухи о закрытии своих магазинов в России, когда многие бренды уходили из страны. Все слухи о прекращении работы магазинов сети в компании тогда назвали дезинформацией.

Обложка ©

Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Никита Осипов
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