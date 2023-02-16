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16 февраля, 11:47

Nestle отказалась полностью уйти из России

В Nestle заявили, что компания не будет полностью сворачивать бизнес в России

Швейцарская компания по производству продуктов питания Nestle не планирует полностью закрывать свой бизнес в РФ. Об этом заявил финансовый директор концерна Франсуа-Ксавье Рожер.

"У нас нет планов свернуть всю деятельность в России", — сказал он на конференц-колле, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава Nestle Марк Шнайдер в свою очередь подчеркнул, что решение компании никак не противоречит её ценностям. Он напомнил о значимости продуктов питания, которые, как и медикаменты, не подпадают под санкции.

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С тех пор как швейцарский концерн Nestle приостановил рекламную кампанию в России, прошёл почти год. Также компания прекратила экспорт и импорт продукции в РФ, за исключением "социально значимых" категорий.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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