Nestle отказалась полностью уйти из России

Швейцарская компания по производству продуктов питания Nestle не планирует полностью закрывать свой бизнес в РФ. Об этом заявил финансовый директор концерна Франсуа-Ксавье Рожер.

"У нас нет планов свернуть всю деятельность в России", — сказал он на конференц-колле, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава Nestle Марк Шнайдер в свою очередь подчеркнул, что решение компании никак не противоречит её ценностям. Он напомнил о значимости продуктов питания, которые, как и медикаменты, не подпадают под санкции.