Nestle отказалась полностью уйти из России
В Nestle заявили, что компания не будет полностью сворачивать бизнес в России
Швейцарская компания по производству продуктов питания Nestle не планирует полностью закрывать свой бизнес в РФ. Об этом заявил финансовый директор концерна Франсуа-Ксавье Рожер.
"У нас нет планов свернуть всю деятельность в России", — сказал он на конференц-колле, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава Nestle Марк Шнайдер в свою очередь подчеркнул, что решение компании никак не противоречит её ценностям. Он напомнил о значимости продуктов питания, которые, как и медикаменты, не подпадают под санкции.
С тех пор как швейцарский концерн Nestle приостановил рекламную кампанию в России, прошёл почти год. Также компания прекратила экспорт и импорт продукции в РФ, за исключением "социально значимых" категорий.
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