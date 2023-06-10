Стала известна судьба Zewa, Libresse и Libero в России

Шведская компания Essity (владеет торговыми марками Zewa, Libresse и Libero) передаст право управления российскими предприятиями местным акционерам. Об этом информировала пресс-служба Минпромторга.

"Действительно, руководство глобальной шведской компании Essity приняло решение покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам", — говорится в сообщении ведомства.

В России у Essity три фабрики, там трудится примерно 1,3 тысячи человек. Подчёркивается, что деятельность предприятий продолжится, рабочие места будут сохранены, ассортимент, объёмы и стоимость продукции останутся прежними. Министерство находится в контакте с новыми собственниками и наблюдает за процессом передачи прав.