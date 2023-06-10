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10 июня, 09:01

Производитель Zewa, Libresse и Libero уходит из России

Шведский производитель средств личной гигиены Essity продаст бизнес в РФ

<p>Фабрика Essity в Мангейме. Обложка © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK</p>

Фабрика Essity в Мангейме. Обложка © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, прекращает деятельность на территории России и продаёт свой бизнес. Об этом сообщается в пресс-релизе компании в субботу.

"Компания по гигиене и оздоровлению Essity прекращает свою деятельность в России. Essity подписала соглашение с покупателем, и теперь сделка одобрена российскими властями", — говорится в сообщении.

В компании ожидают, что сделка будет закрыта во втором квартале 2023 года.

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В апреле прошлого года Essity уже объявлял об уходе из России. Тогда в компании заявили об ухудшении условий для ведения бизнеса. Однако в августе производитель гигиенических средств заявил, что продолжает продажи в РФ.

Никита Никонов
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