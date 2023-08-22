Певцов словами "он никто" отреагировал на слова Моргенштерна* о тоске по Родине

На рэпера Моргенштерна* и его слова о том, что он якобы скучает по России, не стоит обращать внимания. Об этом заявил актёр и первый зампред Комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в беседе с SHOT.

По его мнению, желание вернуться в Россию — это путь всех русскоязычных людей, которые зарабатывали деньги искусством на родине. При этом Певцов считает, что Моргенштерн* не имеет никакого отношения к искусству.

"Он никто, и звать его никак. То, что у него миллионы подписчиков, ни о чём не говорит", — заявил Певцов.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн* заявил, что жалеет об эмиграции в США и скучает по России. После начала СВО он уехал из России, а в мае 2022 года его внесли в список иноагентов.