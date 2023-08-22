Концерт Ани Лорак в "Крокусе" потребовали отменить

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с требованием об отмене концерта Ани Лорак в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, который запланирован на 27 сентября. Копию обращения активиста на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва опубликовал телеграм-канал Mash.

Бородин отметил, что через свой аккаунт в соцсетях артистка собирала с подписчиков донаты для украинцев, пострадавших от "российской агрессии". При этом Лорак размещала ссылку на сайт anilorak.org, где были указаны реквизиты иностранных банковских счетов. Общественник не исключает, что под предлогом благотворительности деньги от подобных сборов могли пойти на нужды ВСУ.

Помимо письма на имя губернатора Подмосковья Бородин также написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. По его мнению, Лорак следует тщательно проверить, поскольку до сих пор не ясна её позиция насчёт специальной военной операции.