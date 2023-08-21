Суперзвёзды СССР на архивных фотографиях: Лучшие снимки из жизни знаменитостей

Давайте сегодня отправимся в путешествие в прошлое и взглянем на жизнь советских знаменитостей. Герои подборки — настоящие суперзвёзды своего времени, и мы сможем увидеть их совершенно в другом свете. Приготовьтесь к увлекательному путешествию назад в СССР и присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о жизни этих кумиров поколений.

Июль 1961 года. Москва. Лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин в компании итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды.

Суперзвёзды СССР: лучшие фото знаменитостей. Фото © ТАСС / Леонид Великжанин, Валентин Мастюков

Май 1969 года. Москва. Диктор Центрального телевидения и ведущая телепрограммы "Будильник" Ангелина Вовк.

Путешествие во времени: жизнь советских знаменитостей на архивных фотографиях. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

Октябрь 1974 года. Москва. Юрий Никулин в репризе "Девушка и хулиган".

История советской культуры: знаменитости СССР — фото. Снимок © ТАСС / Валентин Черединцев

Июль 1978 года. Москва. Людмила Гурченко на съёмочной площадке кинофильма "Пять вечеров".

Какими мы помним звёзд СССР: десять фото знаменитостей. Фото © ТАСС / Е. Корженкова

Март 1978 года. Светлана Немоляева и Армен Джигарханян в спектакле "Бег" на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Лучшие фото из жизни советских звёзд. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова

Февраль 1979 года. Ярославль. Владимир Высоцкий во время выступления во Дворце спорта Ярославского моторного завода.

Легенды советской эпохи: знаменитости СССР на фотографиях. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Декабрь 1980 года. Ленинград. Народная артистка РСФСР Эдита Пьеха во время выступления.

Как выглядели звёзды СССР в молодости: архивные фото советских знаменитостей. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Июль 1983 года. Москва. Американская школьница Саманта Смит и председатель Комитета советских женщин Валентина Терешкова.

История знаменитостей СССР: как оно было раньше. Фото © ТАСС / Владимир Завьялов, Александр Яковлев

Март 1985 года. Москва. Актёр Николай Караченцов записывает новую песню.

Ностальгия по СССР: как в юности выглядели советские знаменитости. Фото © ТАСС / Олег Иванов

Июль 1986 года. Грузинская ССР. Тбилиси. Джаз-фестиваль "Тбилиси-86". Певица Лариса Долина.

Лариса Долина в СССР: как выглядели в молодости популярные музыканты. Фото © ТАСС / Анатолий Рухадзе