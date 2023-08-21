Суперзвёзды СССР на архивных фотографиях: Лучшие снимки из жизни знаменитостей
Для нас они звёзды. На них равнялись целые поколения, а сейчас эти личности — легенды. Делимся 10 архивными кадрами советских суперзвёзд, которых вы точно узнаете.
Давайте сегодня отправимся в путешествие в прошлое и взглянем на жизнь советских знаменитостей. Герои подборки — настоящие суперзвёзды своего времени, и мы сможем увидеть их совершенно в другом свете. Приготовьтесь к увлекательному путешествию назад в СССР и присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о жизни этих кумиров поколений.
Июль 1961 года. Москва. Лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин в компании итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды.
Суперзвёзды СССР: лучшие фото знаменитостей. Фото © ТАСС / Леонид Великжанин, Валентин Мастюков
Май 1969 года. Москва. Диктор Центрального телевидения и ведущая телепрограммы "Будильник" Ангелина Вовк.
Путешествие во времени: жизнь советских знаменитостей на архивных фотографиях. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин
Октябрь 1974 года. Москва. Юрий Никулин в репризе "Девушка и хулиган".
История советской культуры: знаменитости СССР — фото. Снимок © ТАСС / Валентин Черединцев
Июль 1978 года. Москва. Людмила Гурченко на съёмочной площадке кинофильма "Пять вечеров".
Какими мы помним звёзд СССР: десять фото знаменитостей. Фото © ТАСС / Е. Корженкова
Март 1978 года. Светлана Немоляева и Армен Джигарханян в спектакле "Бег" на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского.
Лучшие фото из жизни советских звёзд. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова
Февраль 1979 года. Ярославль. Владимир Высоцкий во время выступления во Дворце спорта Ярославского моторного завода.
Легенды советской эпохи: знаменитости СССР на фотографиях. Фото © ТАСС / Сергей Метелица
Декабрь 1980 года. Ленинград. Народная артистка РСФСР Эдита Пьеха во время выступления.
Как выглядели звёзды СССР в молодости: архивные фото советских знаменитостей. Фото © ТАСС / Юрий Белинский
Июль 1983 года. Москва. Американская школьница Саманта Смит и председатель Комитета советских женщин Валентина Терешкова.
История знаменитостей СССР: как оно было раньше. Фото © ТАСС / Владимир Завьялов, Александр Яковлев
Март 1985 года. Москва. Актёр Николай Караченцов записывает новую песню.
Ностальгия по СССР: как в юности выглядели советские знаменитости. Фото © ТАСС / Олег Иванов
Июль 1986 года. Грузинская ССР. Тбилиси. Джаз-фестиваль "Тбилиси-86". Певица Лариса Долина.
Лариса Долина в СССР: как выглядели в молодости популярные музыканты. Фото © ТАСС / Анатолий Рухадзе
Снимки из жизни звёзд СССР в подборке позволяют заглянуть за кулисы и посмотреть на советскую эпоху глазами людей, которые были на переднем крае культуры и искусства. А какими этих знаменитостей запомнили вы?
ТАСС / Валентин Черединцев