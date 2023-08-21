Почта России с 1 сентября перестанет принимать без паспорта ряд отправлений
С 1 сентября заказные письма, бандероли и посылки можно будет отправить по Почте России только после предъявления паспорта. Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.
"С 1 сентября 2023 года изменяются условия приёма регистрируемых отправлений. Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность", — говорится на сайте при отправлении заказных писем и бандеролей.
Для того чтобы оплачивать отправления онлайн и сдавать их, не предъявляя удостоверяющие личность документы, следует подключить сервис "Простая электронная подпись".
Ранее Лайф рассказывал, что Почта России выпустила конверты к столетию одной из старейших российских газет "Вечерней Москвы", которая отметит юбилей 6 декабря этого года. Тираж изделий составит 500 тысяч экземпляров. Речь идёт о конвертах формата 110×220 мм, используемых для пересылки простого письма весом до 20 граммов.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров