Почта России с 1 сентября перестанет принимать без паспорта ряд отправлений

С 1 сентября заказные письма, бандероли и посылки можно будет отправить по Почте России только после предъявления паспорта. Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

"С 1 сентября 2023 года изменяются условия приёма регистрируемых отправлений. Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность", — говорится на сайте при отправлении заказных писем и бандеролей.

Для того чтобы оплачивать отправления онлайн и сдавать их, не предъявляя удостоверяющие личность документы, следует подключить сервис "Простая электронная подпись".