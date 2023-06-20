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20 июня, 01:05

Почта России выпустила конверты к столетию "Вечерней Москвы"

Одна из старейших российских газет — "Вечерняя Москва" — 6 декабря этого года отметит 100-летний юбилей. В честь праздничного события Почта России выпустила серию эксклюзивных художественно маркированных конвертов, тираж которых составит 500 тысяч экземпляров.

Почта России выпустила конверты к столетию "Вечерней Москвы". Фото © Официальный сайт АО "Марка"

Почта России выпустила конверты к столетию "Вечерней Москвы". Фото © Официальный сайт АО "Марка"

Формат конверта — 110×220 мм. Такой используется для пересылки простого письма весом до 20 граммов. Их можно приобрести в отделениях Почты России, а также в сети салонов "Коллекционер".

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Ранее проект редакции газеты "Вечерняя Москва" и Департамента строительства столицы "Москва строится" признан одним из лучших социальных проектов в России. Он был отмечен дипломом XI ежегодного форума "Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие", проведённого в Тверской области.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Оксана Попова
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