Одна из старейших российских газет — "Вечерняя Москва" — 6 декабря этого года отметит 100-летний юбилей. В честь праздничного события Почта России выпустила серию эксклюзивных художественно маркированных конвертов, тираж которых составит 500 тысяч экземпляров.

Почта России выпустила конверты к столетию "Вечерней Москвы". Фото © Официальный сайт АО "Марка"

Формат конверта — 110×220 мм. Такой используется для пересылки простого письма весом до 20 граммов. Их можно приобрести в отделениях Почты России, а также в сети салонов "Коллекционер".