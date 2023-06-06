Проект "Вечерней Москвы" получил всероссийскую награду

Проект редакции газеты "Вечерняя Москва" и Департамента строительства столицы "Москва строится" признан одним из лучших социальных проектов в России. Он был отмечен дипломом XI ежегодного форума "Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие", проведённого в Тверской области.

Основной задачей форума было знакомство специалистов из разных компаний с новыми идеями и тенденциями в сфере "корпоративной социальной ответственности" (КСО). В ходе форума эксперты поделились примерами социально ответственного бизнеса за год, опытом привлечения молодёжи в волонтёрскую деятельность, рассказывали о возможностях самореализации людей с инвалидностью и даже обсуждали угрозу от космического мусора для освоения космоса.

Руководитель направления интернет-маркетинга Анастасия Протопопова в АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Фото © "Вечерняя Москва"

"Корпоративная социальная ответственность — стремление компаний не только зарабатывать, но и улучшать мир вокруг себя. Это забота о сотрудниках, об окружающей среде, об обществе. Участники программы представляют проекты, которые показывают их высокую вовлечённость в положительные изменения", — цитирует "Вечерняя Москва" исполнительного директора форума Ангелину Сливину.