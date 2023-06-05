В России в рамках акции "Марафон рек" собрали 400 кубометров отходов

Более 2000 тысяч россиян, живущих по всей стране от Сахалина до Калининграда, приняли участие в очищении берегов от мусора. В рамках акции "Марафон рек" им удалось собрать 400 кубометров отходов, а это более 50 самосвалов или 4 вагона грузового поезда. На переработку отправились отходы с 23 водоёмов и рек в 28 регионах страны.

"Все отходы были отсортированы и направлены на переработку или утилизацию. Символично, что итоги "Марафона рек" мы подводим в День эколога. Результаты акции показали, что сознательных людей, живущих у Терека и Камы, Оби и Урала, Кубани и Иртыша с активной позицией, у нас много", — написала в Telegram-канале зампред Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Пластик, покрышки, ржавые конструкции и пакеты, оставленные на побережьях, лежат там годами и нарушают работу экосистемы — отравляют почву и воду, гибнет рыба. Всё это сказывается и на здоровье миллионов человек. В ходе акции, в которой, что важно, приняли участие и дети, провели мастер-классы по сортировке и утилизации отходов. Уборка берегов проводилась с 20 мая по 4 июня, в том числе и в формате игровых экоквестов. По результатам участникам вручили памятные подарки и призы.