В Челябинской области обнаружили амфибию-мутанта с пятью конечностями

В Челябинской области учёные обнаружили амфибию-мутанта с пятью конечностями, сообщает URA.ru. Речь идёт о гребенчатом тритоне, который во многих регионах России занесён в Красную книгу.

Тот самый тритон с лишней лапкой. Фото © Владимир Вершинин / URA.ru

Данную особь отловили в городе Кусе биологи Института экологии растений и животных УрО РАН. Тритону сделали рентген, чтобы ещё лучше изучить его скелетную структуру. Оказалось, что плечевая кость амфибии раздвоилась, образовав пятую лапку. Скорее всего, это стало результатом генетической мутации. Причём "лишняя" лапка скорее мешает тритону, чем помогает. Например, он с большей долей вероятности может быть съеден другими животными, чем его обычные собратья.

"Поскольку он аномальный, то достаточно тощенький, ему сложнее добывать пропитание. Аномальные [экземпляры] встречаются редко, потому что часто погибают", — рассказал доктор биологических наук Владимир Вершинин.