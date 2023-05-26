Жительница Шотландии Джо Кэмерон из-за редкой мутации в организме не чувствует боли, редко испытывает чувство страха и стресс. Об этом сообщает Daily Star.

О такой особенности 65-летней женщины недавно узнали медики. Во время лечения тазобедренного сустава пациентки врачи поняли, что болевой порог у неё аномально высокий.

"Боль для меня просто ощущается как прикосновение. Например, я чувствую, когда у меня берут кровь, но ничего не ощущаю, кроме крови на моей коже", — сказала Кэмерон.

Выяснилось, что женщина не чувствует боли из-за мутации в гене под названием FAAH-OUT. По мнению учёных из Университетского колледжа Лондона, эта же мутация может влиять на ускоренное заживление ран.