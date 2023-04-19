Генетик раскрыл, до какого возраста сможет прожить человек будущего благодаря технологиям

Коррекция мутаций, из-за которых организм стареет, позволит прожить человеку до 120 лет. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ), генетик Константин Крутовский.

Учёный объяснил, что с возрастом частота мутаций увеличивается. Они повреждают гены репарационного механизма, которые в результате становятся менее эффективными. Хотя бывает, что важные участки генома не затрагиваются — и в этом случае человек может стать долгожителем. Так было у Хендрике ван Андель-Шиппер (Hendrikje van Andel-Schipper), она родилась в 1890 году и прожила 115 лет.

"В её лейкоцитах было обнаружено 450 мутаций, но ни одна из них не была губительной. Ей фактически повезло, потому что на протяжении всей её жизни у неё не было серьёзных мутаций", — рассказал Крутовский.

Генетик назвал везением случайное распределение мутаций в некритичные области генома. Это получится достичь с помощью будущих технологий, но даже с ними продолжительность жизни не превысит 120 лет.