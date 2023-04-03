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3 апреля, 09:34

Врач раскрыл максимальный возраст, на который рассчитан организм человека

Заслуженный врач России Рябов: Человеческий организм рассчитан максимум на 160 лет

Максимальная продолжительность жизни, на которую рассчитан организм человека, составляет 160 лет. Об этом рассказал заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов в беседе с NEWS.ru.

"Я не вижу перспектив для бессмертной жизни с материалистической точки зрения. Понятия вечного двигателя нет... Если говорить про организм человека, то в генетическом материале запрограммирована продолжительность жизни, процесс старения заложен в наш генетический материал. Все наши учёные говорят о примерно 160 годах, хотя никто ещё столько не прожил", — пояснил специалист.

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По словам Рябова, на сегодняшний день максимальный возраст составляет 122 года, хотя учёные и этот показатель ставят под сомнение. Инфекционист призвал смириться с тем, что жизнь не бесконечна. Другое дело, как прожить отведённое человеку время, отметил эксперт. Но это уже относится к сфере качества жизни.

Ранее учёные назвали уникальную особенность, которая есть у каждого долгожителя. Специалисты взяли биоматериал у семи добровольцев старше 100 лет и определили, что каждый из них имеет особые клетки.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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