Врач раскрыл максимальный возраст, на который рассчитан организм человека

Максимальная продолжительность жизни, на которую рассчитан организм человека, составляет 160 лет. Об этом рассказал заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов в беседе с NEWS.ru.

"Я не вижу перспектив для бессмертной жизни с материалистической точки зрения. Понятия вечного двигателя нет... Если говорить про организм человека, то в генетическом материале запрограммирована продолжительность жизни, процесс старения заложен в наш генетический материал. Все наши учёные говорят о примерно 160 годах, хотя никто ещё столько не прожил", — пояснил специалист.

По словам Рябова, на сегодняшний день максимальный возраст составляет 122 года, хотя учёные и этот показатель ставят под сомнение. Инфекционист призвал смириться с тем, что жизнь не бесконечна. Другое дело, как прожить отведённое человеку время, отметил эксперт. Но это уже относится к сфере качества жизни.