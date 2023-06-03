В Госдуме задумались над проблемой тополиного пуха

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением провести круглый стол с экспертами в сфере экологии для решения проблемы обилия тополиного пуха во дворах.

"Потенциально [тополиный пух] — причина серьёзного пожара, где могут пострадать люди. На следующей неделе соберу круглый стол с участием экспертов-экологов, подумаем, что можно сделать для решения проблемы", — написал он в своём телеграм-канале.

Парламентарий подчеркнул, что особенно много тополиного пуха в местах, где играют дети, поэтому в данном контексте он представляет особую опасность.