В Госдуме задумались над проблемой тополиного пуха
Депутат Чернышов обсудит с экологами проблему пожароопасности тополиного пуха
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением провести круглый стол с экспертами в сфере экологии для решения проблемы обилия тополиного пуха во дворах.
"Потенциально [тополиный пух] — причина серьёзного пожара, где могут пострадать люди. На следующей неделе соберу круглый стол с участием экспертов-экологов, подумаем, что можно сделать для решения проблемы", — написал он в своём телеграм-канале.
Парламентарий подчеркнул, что особенно много тополиного пуха в местах, где играют дети, поэтому в данном контексте он представляет особую опасность.
А ранее вице-спикер Госдумы от фракции партии "Новые люди" Владислав Даванков выступил с предложением отменить домашние задания для школьников. По его мнению, инициатива поможет снизить нагрузку не только на детей, но и на их родителей и учителей.
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