Благодаря акции "Всем по собаке" в Москве десять питомцев из приютов обрели дом

В Москве прошла выставка "Всем по собаке", цель которой — найти дом для животных из приютов. Об этом сообщили в Фонде содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным "Подарок судьбы".





Выставка "Всем по собаке" — это ежегодный городской социальный проект. В этом году в нём участвовало 50 собак. Все питомцы абсолютно здоровы и привиты. Чтобы забрать животное, надо было пройти собеседование с представителем фонда и зоопсихологом, заключить договор ответственного содержания.

В итоге в рамках выставки 10 собак, нуждающихся в семье и заботе, обрели новый дом. Новые владельцы получат поддержку от фонда и его партнёров в адаптации, воспитании и уходе за питомцем.