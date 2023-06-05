Благодаря акции "Всем по собаке" в Москве десять питомцев из приютов обрели дом
Выставка "Всем по собаке" в Москве. Обложка © VK / "Подарок судьбы"
В Москве прошла выставка "Всем по собаке", цель которой — найти дом для животных из приютов. Об этом сообщили в Фонде содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным "Подарок судьбы".
Выставка "Всем по собаке" — это ежегодный городской социальный проект. В этом году в нём участвовало 50 собак. Все питомцы абсолютно здоровы и привиты. Чтобы забрать животное, надо было пройти собеседование с представителем фонда и зоопсихологом, заключить договор ответственного содержания.
В итоге в рамках выставки 10 собак, нуждающихся в семье и заботе, обрели новый дом. Новые владельцы получат поддержку от фонда и его партнёров в адаптации, воспитании и уходе за питомцем.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Липецке сотрудники Росгвардии спасли собаку, которая упала в канализационный люк. В приюте на собаке заметили ошейник с кличкой и нашли хозяев через соцсети.