Мастера из Донецка начали шить бронежилеты для собак в зоне спецоперации

Жизни собак в зоне специальной военной операции (СВО) спасают мастера из Донецка — они шьют для них бронежилеты. Такие "доспехи" сделаны из износостойкой ткани, а внутри есть специальный баллистический материал — сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Всё это защищает животных от пуль и осколков снарядов. Работа ведётся на предприятии "Народная броня".

Мастера из Донецка шьют бронежилеты для собак в зоне спецоперации. Видео © Telegram / SHOT

"К нам обратились военнослужащие, у которых в подразделении есть несколько служебных собак, в частности, очень известная собака — позывной Бандит. Для неё было изготовлено два вида противоосколочных жилетов. Один — для регулярной носки, он чуть меньше площади, и большей площади покрытия [второй]", — отметил директор предприятия Михаил Кондрусь.

На передовой Бандит способен доставить в нужное место боекомплект, аптечки и другие небольшие предметы. Как уточняет телеграм-канал SHOT, "Народная броня" уже успела зарекомендовать себя изготовлением бронежилетов и для людей.

"Те собаки, на которых мы делали эти изделия, — это уже опытные собаки. Это те собаки, которые и очки носят с удовольствием", — добавил Кондрусь.