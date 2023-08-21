Лишние детали: Беcполезные части тела и органы, которые эволюция случайно забыла в человеке

Нам кажется, что всё в организме для чего-то нужно, но на самом деле нет. Некоторые органы и части тела уже давно ничему не служат и достались нам в напоминание о процессе эволюции. Пройдёмся по всему телу — от головы до ног — и посмотрим, без чего мы могли бы спокойно прожить.

1. Передние ушные мышцы

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Некоторые люди могут немного шевелить ушами — всё благодаря передним ушным мышцам. Они есть и у животных: например, у собак, кошек и обезьян. У них уши поворачиваются к источнику звука, чтобы быстрее реагировать на опасность. Люди же поворачивают в сторону шума всю голову, и эти мышцы не несут никакой функции.

2. Мигательная перепонка

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У собак, кошек и рептилий по три века на каждом глазу — два вертикальных и одно горизонтальное. Третье обычно прозрачное или полупрозрачное, и оно почти незаметно. Это мигательная перепонка, которая дополнительно увлажняет орган зрения. Вы можете заметить её рудименты и в уголках своих глаз, но они не играют никакой роли.

3. Зубы мудрости

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Зубами мудрости называют те, которые расположены по краям каждой челюсти. Всего их четыре, и они относятся к молярам, то есть служат первичному пережёвыванию пищи. Вернее, раньше служили: рацион человека давно поменялся и ему больше не нужно перемалывать настолько жёсткую еду. Зубы мудрости часто мешают другим зубам, поэтому большинству людей их удаляют.

4. Соски у мужчин

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Женщинам соски нужны для грудного вскармливания. Мужчинам — только в качестве эрогенных зон. Не стоит сбрасывать эту функцию со счетов, но это точно не вопрос жизни и смерти.

5. Волосы на теле

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Волосяной покров позволял нашим далёким предкам не замёрзнуть в лесу. Потом они ушли в саванны, где было гораздо теплее. Вместо шерсти функцию терморегуляции стал выполнять пот. Лицо тоже стало безволосым, чтобы можно было общаться мимикой. Тем не менее у нас волосы остаются как минимум на голове, на руках, в паху и под мышками. У мужчин они растут ещё и на лице, а также — довольно часто — на груди и спине.

6. Мышцы волосяного фолликула

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Когда эти микромышцы сокращаются, волосы на руках встают дыбом. Возникает эффект "гусиной кожи", или мурашек. Такое происходит из-за холода или эмоционального возбуждения. Животным этот рефлекс помогает удерживать тепло на морозе и приобретать устрашающий вид в случае опасности.

7. Аппендикс

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Аппендикс даже выглядит как бесполезный отросток, но с ним всё не так однозначно. В процессе эволюции он утратил пищеварительную функцию. Однако из-за скопления лимфоидных тканей этот орган входит в состав иммунной системы. А ещё там размножаются полезные бактерии, которые нужны для нормальной работы кишечника.

8. Копчик

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Копчик — это нижний отдел позвоночника, который даже внешне похож на хвост. Сейчас он не представляет особой ценности для человека, хотя и не абсолютно бесполезен: к нему крепятся различные мышцы, сухожилия и связки.

9. Пирамидальная мышца

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У сумчатых животных пирамидальная мышца поддерживает сумку, в которой находится детёныш. У человека она просто есть. Её единственная функция — натягивать белую линию живота, которая делит его на две половины.

10. Подошвенная мышца

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Медики называют эту мышцу "нервом первокурсника": она настолько тонкая, что неопытные врачи путают её с нервом. Мышца начинается у бедренной кости и заканчивается у ахилла, или пятки. Самостоятельной роли у неё нет, поэтому она повторяет функции трёхглавой мышцы голени. У обезьян тоже есть подошвенная, но гораздо более крупная и важная для организма.

11. Плоские стопы

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