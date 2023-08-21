Лишние детали: Беcполезные части тела и органы, которые эволюция случайно забыла в человеке
Ушные мышцы, зубы мудрости и волосатая грудь — когда-то у всего этого был смысл. Но организм человека менялся — и некоторые детали в итоге оказались лишними. А что ещё можно посчитать за рудименты?
Нам кажется, что всё в организме для чего-то нужно, но на самом деле нет. Некоторые органы и части тела уже давно ничему не служат и достались нам в напоминание о процессе эволюции. Пройдёмся по всему телу — от головы до ног — и посмотрим, без чего мы могли бы спокойно прожить.
1. Передние ушные мышцы
Некоторые люди могут немного шевелить ушами — всё благодаря передним ушным мышцам. Они есть и у животных: например, у собак, кошек и обезьян. У них уши поворачиваются к источнику звука, чтобы быстрее реагировать на опасность. Люди же поворачивают в сторону шума всю голову, и эти мышцы не несут никакой функции.
2. Мигательная перепонка
У собак, кошек и рептилий по три века на каждом глазу — два вертикальных и одно горизонтальное. Третье обычно прозрачное или полупрозрачное, и оно почти незаметно. Это мигательная перепонка, которая дополнительно увлажняет орган зрения. Вы можете заметить её рудименты и в уголках своих глаз, но они не играют никакой роли.
3. Зубы мудрости
Зубами мудрости называют те, которые расположены по краям каждой челюсти. Всего их четыре, и они относятся к молярам, то есть служат первичному пережёвыванию пищи. Вернее, раньше служили: рацион человека давно поменялся и ему больше не нужно перемалывать настолько жёсткую еду. Зубы мудрости часто мешают другим зубам, поэтому большинству людей их удаляют.
4. Соски у мужчин
Женщинам соски нужны для грудного вскармливания. Мужчинам — только в качестве эрогенных зон. Не стоит сбрасывать эту функцию со счетов, но это точно не вопрос жизни и смерти.
5. Волосы на теле
Волосяной покров позволял нашим далёким предкам не замёрзнуть в лесу. Потом они ушли в саванны, где было гораздо теплее. Вместо шерсти функцию терморегуляции стал выполнять пот. Лицо тоже стало безволосым, чтобы можно было общаться мимикой. Тем не менее у нас волосы остаются как минимум на голове, на руках, в паху и под мышками. У мужчин они растут ещё и на лице, а также — довольно часто — на груди и спине.
6. Мышцы волосяного фолликула
Когда эти микромышцы сокращаются, волосы на руках встают дыбом. Возникает эффект "гусиной кожи", или мурашек. Такое происходит из-за холода или эмоционального возбуждения. Животным этот рефлекс помогает удерживать тепло на морозе и приобретать устрашающий вид в случае опасности.
7. Аппендикс
Аппендикс даже выглядит как бесполезный отросток, но с ним всё не так однозначно. В процессе эволюции он утратил пищеварительную функцию. Однако из-за скопления лимфоидных тканей этот орган входит в состав иммунной системы. А ещё там размножаются полезные бактерии, которые нужны для нормальной работы кишечника.
8. Копчик
Копчик — это нижний отдел позвоночника, который даже внешне похож на хвост. Сейчас он не представляет особой ценности для человека, хотя и не абсолютно бесполезен: к нему крепятся различные мышцы, сухожилия и связки.
9. Пирамидальная мышца
У сумчатых животных пирамидальная мышца поддерживает сумку, в которой находится детёныш. У человека она просто есть. Её единственная функция — натягивать белую линию живота, которая делит его на две половины.
10. Подошвенная мышца
Медики называют эту мышцу "нервом первокурсника": она настолько тонкая, что неопытные врачи путают её с нервом. Мышца начинается у бедренной кости и заканчивается у ахилла, или пятки. Самостоятельной роли у неё нет, поэтому она повторяет функции трёхглавой мышцы голени. У обезьян тоже есть подошвенная, но гораздо более крупная и важная для организма.
11. Плоские стопы
Эволюция сделала стопы человека дугообразными, чтобы он мог бегать. Но некоторые люди рождаются с плоскостопием — совсем как шимпанзе или гориллы. Впрочем, чаще всего эта болезнь развивается из-за внешних факторов: сидячей работы, слабости мышц или неудобной обуви.
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