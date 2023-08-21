Назван срок, на котором ребёнок в животе мамы различает голоса
Психолог Соловьёва: Ребёнок в животе матери различает звуки уже на 16-й неделе
На 16-недельном сроке беременности ребёнок уже способен улавливать звуки. Об этом рассказала перинатальный психолог центра репродукции "Линия жизни", кандидат психологических наук Елена Соловьёва.
"Рядом с ребёнком происходит достаточно много процессов — он живёт в окружении внутреннего шума от организма матери: перистальтика кишечника, движение крови по сосудам. Отметим, что есть самый главный и важный для ребёнка внутренний звук — это стук маминого сердца", — сообщила психолог в беседе с "Газетой.ru".
При этом звуки, которые улавливает малыш, доходят до него приглушёнными и нечёткими, объяснила эксперт. Тем не менее ребёнок в определённой степени может отличать одного человека от другого по голосу. И лучше всего, конечно же, запоминается голос буквально самого близкого малышу человека — его матери. Впрочем, бытует мнение, что отцовский голос ребёнок способен запомнить даже раньше материнского из-за более низкого тембра мужских голосов. Но это зависит от того, как часто мужчина участвует в жизни своего ещё не родившегося малыша: если это происходит редко, дитя будет замирать при звуках отцовского голоса, что является для него естественной реакцией на что-то непривычное.
Собеседница "Газеты.ru" добавила, что малыш способен привыкнуть к отцу при регулярных контактах. Например, если мужчина часто разговаривает с ребёнком в животе матери и прикладывает к нему руку, маленький человечек в утробе это чувствует и словно старается "подплыть" к отцовской ладони поближе.
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