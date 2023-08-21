Назван срок, на котором ребёнок в животе мамы различает голоса

"Рядом с ребёнком происходит достаточно много процессов — он живёт в окружении внутреннего шума от организма матери: перистальтика кишечника, движение крови по сосудам. Отметим, что есть самый главный и важный для ребёнка внутренний звук — это стук маминого сердца", — сообщила психолог в беседе с "Газетой.ru" .

При этом звуки, которые улавливает малыш, доходят до него приглушёнными и нечёткими, объяснила эксперт. Тем не менее ребёнок в определённой степени может отличать одного человека от другого по голосу. И лучше всего, конечно же, запоминается голос буквально самого близкого малышу человека — его матери. Впрочем, бытует мнение, что отцовский голос ребёнок способен запомнить даже раньше материнского из-за более низкого тембра мужских голосов. Но это зависит от того, как часто мужчина участвует в жизни своего ещё не родившегося малыша: если это происходит редко, дитя будет замирать при звуках отцовского голоса, что является для него естественной реакцией на что-то непривычное.