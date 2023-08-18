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18 августа, 10:33

Весившая 160 кг россиянка узнала, что ждёт ребёнка, на седьмом месяце беременности

Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с диабетом и весом 160 кг

<p>Обложка © <a href="https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/18-08-2023-09-41-44-vrachi-naro-fominskogo-perinatalno-tsentra-pomogli" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав Московской области</a></p>

Обложка © Минздрав Московской области

Женщина с диабетом и весом почти 160 килограммов узнала о том, что ждёт ребёнка, на седьмом месяце беременности. Ещё через два месяца врачи Наро-Фоминского перинатального центра провели сложную операцию, чтобы помочь младенцу появиться на свет, сообщает Минздрав области.

В больницу женщина обратилась с жалобами на лишний вес, изменения настроения и трудности при ходьбе. На УЗИ выяснилось, что пациентка беременна. Состояние женщины ухудшалось и осложнялось тем, что её вес достигал 157 килограммов, а также ранее был поставлен диагноз: диабет второго типа.

"На сроке 36 недель мы провели подготовку, направленную на созревание лёгких ребёнка, а в 37 недель выполнили кесарево сечение. Операционное вмешательство прошло успешно. Для проведения операции была выбрана регионарная анестезия, то есть локальная", — уточнили в областном Минздраве.

На свет появилась девочка весом 3400 граммов и ростом 54 сантиметра. Она абсолютно здорова, что стало результатом профессиональной работы врачей, которые вели беременность матери и проводили операцию, добавили в ведомстве. Женщину и ребёнка уже выписали.

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Ранее сообщалось, что в одном из роддомов Санкт-Петербурга на свет появилась тройня. Родить двух сыновей-близнецов и дочку новоиспечённой маме Дарье Шкварец помогли более 20 различных специалистов.

Татьяна Миссуми
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