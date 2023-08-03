Акушер доступно объяснил, почему младенцы не захлёбываются водами в утробе матери

Внутри материнской утробы плод дышит через плаценту, поэтому отхождение околоплодных вод в этом смысле не может повлиять на малыша. Об этом рассказал акушер-гинеколог Стас Иваха, посетовав, что часто слышит от пациенток и их мужей вопрос: " А без воды наш ребёнок не задохнётся?".

"Первый "нормальный" вдох малыш делает сразу после рождения, и он сопровождается криком. Именно тогда лёгкие расправляются, а плод превращается в полноценного гражданина. С фамилией, весом, ростом и оценкой по Апгар", — шутливо пояснил доктор в своём телеграм-канале.

Тем не менее, по словам акушера, если у беременной женщины отошли воды, в больницу нужно собираться незамедлительно — и с процессами дыхания в утробе это никак не связано.

"Сядьте, выпейте стакан воды и отдышитесь. Ваша лялечка не совсем без воды, так как сначала отходят только "передние" воды. Оставшиеся "задние" отходят вместе с рождением мелкого. Надеюсь, что ваш пульс перестал зашкаливать и вы спокойно садитесь в скорую и направляетесь к светлому будущему", — пожелал Иваха пациентам.