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3 августа, 13:50

Акушер доступно объяснил, почему младенцы не захлёбываются водами в утробе матери

Гинеколог Иваха: В утробе младенец дышит через плаценту и околоплодные воды ему не мешают

Внутри материнской утробы плод дышит через плаценту, поэтому отхождение околоплодных вод в этом смысле не может повлиять на малыша. Об этом рассказал акушер-гинеколог Стас Иваха, посетовав, что часто слышит от пациенток и их мужей вопрос: " А без воды наш ребёнок не задохнётся?".

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"Первый "нормальный" вдох малыш делает сразу после рождения, и он сопровождается криком. Именно тогда лёгкие расправляются, а плод превращается в полноценного гражданина. С фамилией, весом, ростом и оценкой по Апгар", — шутливо пояснил доктор в своём телеграм-канале.

Тем не менее, по словам акушера, если у беременной женщины отошли воды, в больницу нужно собираться незамедлительно — и с процессами дыхания в утробе это никак не связано.

"Сядьте, выпейте стакан воды и отдышитесь. Ваша лялечка не совсем без воды, так как сначала отходят только "передние" воды. Оставшиеся "задние" отходят вместе с рождением мелкого. Надеюсь, что ваш пульс перестал зашкаливать и вы спокойно садитесь в скорую и направляетесь к светлому будущему", — пожелал Иваха пациентам.

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Ранее трихолог рассказала, как вернуть густоту волос после беременности. Придётся исключить возможные патологии и восполнить все дефицитные состояния. В период лактации прописываются наружные лекарственные средства, а затем добавляются инъекционные методики, например плазмотерапия.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц
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