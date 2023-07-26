Гинеколог назвала самый благоприятный возраст для рождения первенца

Сегодня женщина выбирает, в каком возрасте решиться на рождение ребёнка, часто откладывая это событие по разным причинам: например из желания построить карьеру, из-за состояния здоровья или боязни трудностей. Однако гинекологи рекомендуют обратить внимание на норму фертильности женского организма, которая является важным показателем планирующих беременность. О том, в каком возрасте стоит задуматься о первенце, Лайфу рассказала врач – акушер-гинеколог, УЗ-диагност "СМ-Клиники" Юлия Белякова.

"Как правило, оптимальный детородный возраст — с 18 до 26 лет. Когда у девочки наступило менархе (первая менструация) — по статистике, этот возраст колеблется от 11 до 17 лет, — репродуктивная система не совсем зрелая. А с 18 лет физиологические процессы в молодом организме достигают репродуктивной зрелости. Все резервы молодого организма готовы принять беременность и выносить", — отмечает врач.

При этом, по её словам, после 30–35 лет наступает постепенное физиологическое угасание репродуктивной системы и появляются сложности как с наступлением беременности, так и с вынашиванием, а также растут риски осложнений и снижается вероятность рождения здорового ребёнка.